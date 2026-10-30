El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la captura en Ojinaga, Chihuahua, de Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, identificado como líder regional del grupo criminal La Línea, vinculado al Nuevo Cártel de Juárez.

La detención fue posible gracias a la cooperación bilateral, la inteligencia militar mexicana y el intercambio de información con agencias estadounidenses.

“‘El Señor de la A’, un cabecilla regional de La Línea -vinculado al grupo narcoterrorista conocido como el Nuevo Cártel de Juárez-, fue detenido en Chihuahua por las autoridades mexicanas, tras labores de inteligencia militar e intercambio de información con agencias estadounidenses” Ronald Johnson

Asimismo, Estados Unidos reclama la extradición del detenido para que enfrente cargos federales por tráfico de drogas y contrabando de personas.

Ronald Johnson confirma que El Señor de la A es requerido por Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención de Sergio “N”, alias “El Señor de la A”.

Ronald Johnson destaca captura de El Señor de la A, requerido por Estados Unidos (@USAmbMex / X )

Afirmó a través de sus redes sociales que cualquier criminal que amenace a la comunidad se enfrentarán a la justicia, sin importar dónde huyan.

“Los delincuentes que amenazan a nuestras comunidades enfrentarán a la justicia, sin importar a dónde huyan” Ronald Johnson

Ronald Johnson resaltó que la detención de El Señor de la A en Chihuahua fue posible gracias a las labores de inteligencia militar y al intercambio de información entre agencias de Estados Unidos y las fuerzas mexicanas.

Identificó a Sergio “N” como un líder regional de La Línea, grupo al que vinculó directamente con la organización narcoterrorista del Nuevo Cártel de Juárez.

Ronald Johnson confirmó que el gobierno estadounidense busca su extradición formal para que enfrente cargos en el país.

“Es requerido en extradición por los Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y tráfico de personas” Ronald Johnson

Estos son los cargos que enfrentaría El Señor de la A en Estados Unidos

Estados Unidos requiere en extradición a Sergio “N”, alias “El Señor de la A”, para enfrentar dos cargos principales:

Tráfico de drogas y narcotráfico: Acusado de participar en el trasiego e introducción de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

Tráfico y contrabando de personas: Acusado de operar redes de tráfico ilegal de personas hacia Estados Unidos.

Ambos cargos derivan de sus actividades como presunto jefe regional del grupo criminal La Línea, facción operativa vinculada al Nuevo Cártel de Juárez.

Ronald Johnson no detalló más información sobre los cargos contra “El Señor de la A”.