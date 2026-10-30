Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó los resultados históricos de la cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y protección fronteriza.

El diplomático señaló que el fortalecimiento de las acciones conjuntas ha permitido combatir a los cárteles, reducir el tráfico de drogas y armas, así como enfrentar la migración irregular y el tráfico de personas.

Ronald Johnson resalta logros de la colaboración con México en materia de seguridad y migración

Ronald Johnson mencionó importantes avances alcanzados en materia de seguridad y migración gracias a la relación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Ronald Johnson destaca avances históricos en seguridad y migración entre México y Estados Unidos (Captura de pantalla)

Entre los resultados mencionados, Johnson destacó que la Patrulla Fronteriza registró una disminución del 95% en las detenciones de migrantes en la frontera durante los últimos 12 meses, su nivel más bajo en la historia.

En materia de narcotráfico, indicó que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 40% respecto al punto más crítico de la crisis, lo que, según el embajador, representa más de 40 mil vidas salvadas.

Asimismo, aseguró que México ha decomisado más de 500 toneladas de drogas ilícitas, incluidas 9.5 millones de pastillas de fentanilo y, aproximadamente, 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

El diplomático también informó que las autoridades estadounidenses incautaron más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos, además de detener a más de 10 mil personas relacionadas con el tráfico de armamento.

Por otra parte, dijo que Estados Unidos ha entregado a México a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves, mientras que el gobierno mexicano ha realizado 96 extradiciones y 92 traslados de presuntos criminales.

Johnson sostuvo que la cooperación bilateral continuará enfocada en debilitar las estructuras financieras de las organizaciones criminales, proteger las fronteras y fortalecer la seguridad de ambos países.

Ronald Johnson destaca avances históricos en seguridad y migración entre México y EU (@USAmbMex)