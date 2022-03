Rey emérito Juan Carlos I continuará viviendo en Abu Dabi

El rey emérito Juan Carlos I aseguró que mantendrá su residencia en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

En una carta publicada por la Casa Real, Juan Carlos I anunció que si bien se mantendrá en Abu Dabi, visitará frecuentemente España .

Esto luego de que la Fiscalía del Tribunal Supremo dio carpetazo a las tres investigaciones sobre sus bienes.

Luego de haberse archivado las investigaciones sobre su patrimonio, el rey Juan Carlos I señaló que regresará a España, aunque no inmediatamente.

En este sentido, indicó que por razones privadas, en este momento prefiere quedarse en Abu Dabi .

Asimismo, mencionó que en Abu Dabi se siente tranquilo en este último periodo de su vida.

No obstante, dijo que “como es natural” volverá a España para visitar a su familia y amigos.

“Me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos”

Rey emérito Juan Carlos I