En el sexto día de la guerra entre Israel y el grupo islamista de Hamás, el Secretario de Energía e Infraestructura israelí, Israel Katz, advirtió que no habrá ayuda humanitaria a Gaza hasta que se liberen los rehenes.

Como parte de la guerra entre el brazo militar de Palestina e Israel, la nación judía quitó la energía eléctrica a la Franja de Gaza un día después del inicio del conflicto.

Asimismo, un día después, se ordenó un sitio sobre territorio palestino para que no pudiesen tener acceso a electricidad, agua, combustible e inclusive alimentos.

La acción del gobierno de Israel sigue vigente, pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que no brindar acceso a los servicios fundamentales a la humanidad está prohíbido.

Organizaciones civiles como la Cruz Roja Internacional han solicitado garantías para que llegue ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, actualmente cercada por israelíes por la guerra entre Israel y Hamás.

A través de X, el Secretarío de Energía de Israel, Israel Katz, compartió un mensaje en donde afirmó que no habrá ayuda humanitaria a Gaza hasta que los rehenes israelíes sean liberados.

En su mensaje, el funcionario declaró que “no se encenderá ningún interruptor, no tendrán ni una gota de agua y tampoco pasará un solo camión con combustible” a la Franja de Gaza, hasta que los secuestrados israelíes regresen a sus casas.

Israel Katz destacó que se trata de intercambiar “humanitario por humanitario”, y afirmó que nadie les predicará su moral con respecto a sus acciones.

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa. Humanitario por humanitario. Y nadie nos predicará la moral.”

Israel Katz