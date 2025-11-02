Se reportan dos detenidos tras un ataque con arma blanca en un tren de Huntingdon, Reino Unido.

Diez personas resultaron heridas en un tren de larga distancia que conecta Londres con el noreste de Inglaterra la noche del sábado 1 de noviembre.

Reportan dos detenidos tras ataque con arma blanca en un tren de Huntingdon

La policía británica informó que diez personas resultaron heridas luego de un ataque con arma blanca al interior de un tren que fue detenido en la estación de Huntingdon, Reino Unido, a unos 120 kilómetros al norte de Londres.

MASS STABBING UK 🇬🇧



Multiple people stabbed on train in Huntingdon, two men arrested pic.twitter.com/Qdu3nppdXp — Culture War Intel (@CultureWar2020) November 1, 2025

Tras el ataque, la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, reportó la detención de dos personas -presuntos autores del ataque-, pero no dio más detalles sobre su identidad.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el móvil de la agresión , y la funcionaria pidió evitar conjeturas en esta etapa preliminar.

Por su parte la Policía Antiterrorista se encuentran participando en la investigación para esclarecer lo sucedido.

Agentes de la Policía de Transporte británica (BTP) informó que el ataque ha sido considerado como “grave”.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, además las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon.

Dos detenidos tras ataque con arma blanca en un tren de Huntingdon (@BPINewsOrg / X )

Reportan diez personas heridas tras ataque con arma blanca en un tren de Huntingdon

La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.42 horas (hora local).

Agentes armados fueron desplegados en la estación de Huntingdon, donde el tren hizo una parada no programada.

De acuerdo con los primeros reportes, diez personas fueron trasladadas al hospital, para ser atendidas adecuadamente:

Nueve personas estarían con “lesiones que ponen en peligro su vida”.

Mientras que la decima persona se encontraría recibiendo tratamiento por lesiones leves.

Hasta el momento no se ha registrado ningún fallecimiento, así lo dio a conocer la Policía de Transporte británica a través de un comunicado.

Por su parte el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, lamentó lo sucedido.

“El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía” Keir Starmer

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo estar “profundamente apenada al enterarse de los apuñalamientos” y que “sus pensamientos están con todos los afectados”.