El escritor y cineasta japonés de Azul casi transparente y Sopa de miso, Ryu Murakami, se distinguió en la literatura contemporánea japonesa por su estilo desafiante, directo y violento.

Por su prosa cruda y urbana fue considerado una de las voces más provocadoras e influyentes de la literatura. En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién fue Ryu Murakami? El escritor de Azul casi transparente y Sopa de miso

Murakami Ryunosuke, conocido como Ryu Murakami, fue un reconocido novelista, ensayista y director de cine.

A través de su literatura oscura y provocadora retrató la violencia urbana, la prostitución, las drogas, el vacío existencial y el consumismo dentro de la sociedad japonesa y fuera de ella.

Su estilo rompe con la literatura tradicional de escritores japoneses de su generación.

Su literatura aún desafía al lector, lo conduce a caminos oscuros y perturbadores.

Ryu Murakami (Jérôme André Tranchant / Facebook)

¿Qué edad tenía Ryu Murakami?

Ryu Murakami nació el 19 de febrero de 1952, en Sasebo, una ciudad de Japón, localizada al oeste de la isla de Kyūshū, en la prefectura de Nagasak.

¿Quién fue la esposa de Ryu Murakami?

Ryu Murakami contrajo matrimonio con la tecladista Tazuko Takahashi en la década de 1970.

¿Qué signo zodiacal era Ryu Murakami?

Ryu Murakami pertenecía al signo zodiacal de Acuario.

Ryu Murakami (Punto Info Salta / Facebook)

¿Cuántos hijos tuvo Ryu Murakami?

Ryu Murakami y su esposa Tazuko Takahashi tuvieron un hijo en común llamado Daiki.

¿Qué estudió Ryu Murakami?

Ryu Murakami estudió pintura en la Universidad de Arte de Musashino; sin embargo, no se graduó.

¿En qué trabajó Ryu Murakami?

Antes de convertirse en novelista, Ryu Murakami se desempeñó como baterista en grupo de rock llamado Coelacanth.

Durante su paso por la agrupación comenzó a filmar películas independientes en formato de 8 milímetros.

En 1976 se inició como novelista con la publicación de Azul casi transparente. A esta le siguieron obras como:

La guerra empieza más allá del mar

Los chicos de las taquillas

¡Corre! Takahasi

69

Raffles Hotel

Éxtasis

El mundo en cinco minutos desde ahora mismo

Piercing

Kyoko

Sopa de miso

Días extraños

Líneas

Muere Ryu Murakami (@js_film_nyc / X)

En 1979 dirigió su primera adaptación cinematográfica basada en su novela debut. La experiencia le gustó por lo que continuó llevando sus historias a la pantalla grande.

Además de dedicarse a la escritura y al cine, Murakami fue el entrevistador principal del programa sobre economía y negocios de TV Tokyo Cambrian Palace.