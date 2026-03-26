Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, junto con Defensa de su país afirman que asesinaron a Alireza Tangsiri, comandante ligado al cierre del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con información extraoficial, el también comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, murió a consecuencia de un ataque aéreo perpetrado por las fuerzas israelíes en colaboración con Estados Unidos, junto con otros altos mandos.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y sus fuerzas navales con datos como:

¿Quién era?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposa?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién era Alireza Tangsiri?

Alireza Tangsiri era el comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, así como de sus fuerzas navales, originario de Arvandkenar, Provincia de Juzestán, Irán.

Fue señalado de ser el líder responsable del cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico en el paso marítimo del petróleo en el Medio Oriente.

Entre sus labores destacaron cerrar el paso a busques de Estados Unidos, Israel y aliados en el estrecho de Ormuz, mientras que para embarcaciones consideradas como “no hostiles”, no había restricciones.

¿Cuántos años tenía Alireza Tangsiri?

En internet circulan dos fechas de nacimiento de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La primera como el 27 de agosto de 1963 y del año 1962, en el mismo día, por lo que este 2026, pudo haber cumplido entre 63 años o 64 años de edad.

¿Cuál era su signo zodiacal Alireza Tangsiri?

Si se considera su fecha de cumpleaños de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, como el 27 de agosto, según el calendario astrológico su signo zodiacal es Virgo.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal de Virgo son descritas como perfeccionistas, detallistas, analíticos y prácticos.

¿Tenía esposa Alireza Tangsiri?

Datos de la vida privada de Alireza Tangsiri, como su esposa son de máxima secrecía al ocupar un alto mando militar dentro del Gobierno de Irán, por lo que no se sabe si estaba casado o no.

¿Tenía hijos Alireza Tangsiri?

Tampoco hay información certera de las identidades de los hijos de Alireza Tangsiri, por la misma razón de su cargo castrense.

¿Qué estudió Alireza Tangsiri?

Según información disponible en internet, Alireza Tangsiri se formó en las academias militares de la Guardia Revolucionaria.

Generalmente, los mandos de su nivel cuentan con estudios de Estado Mayor y Comando en la Universidad de Defensa Nacional de Irán, especializados en guerra asimétrica y estrategia naval

¿En qué trabajó Alireza Tangsiri?

En los cargos que se ha desempeñado Alireza Tangsiri lo marcan en su carrera militar como:

Veterano de guerra: Inició su carrera en la guerra Irán-Irak (1980-1988)

Mando Regional: Fue comandante del Primer Distrito Naval de la Armada de la Guardia Revolucionaria en Bandar Abbas

Subcomandante: Se desempeñó como segundo al mando de la Armada de la IRGC desde 2010 hasta 2018

Comandante en Jefe: Nombrado por el Líder Supremo Alí Jameneí como Comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en agosto de 2018

Sin embargo Israel lo señala de ser también: