Marius Borg Høiby es el hijo mayor de la princesa de Noruega, Mette Marit, no obstante, su vida no ha sido “de color de rosa” pues el joven ha sido protagonista de varios escándalos a pesar e llevar un perfil fuera del ojo público.

Violencia, amenazas, daños, abuso sexual y otros tipos de escándalos han cubierto al joven de 28 años en los meses recientes.

Inicialmente se hablaba de 23 cargos contra Marius Borg Høiby, los cuales fueron saliendo poco a poco pero han ascendido a 32. Te contamos más sobre él, como:

¿Quién es Marius Borg Høiby?

¿Qué edad tiene Marius Borg Høiby?

¿Quién es la esposa de Marius Borg Høiby?

¿Qué signo zodiacal es Marius Borg Høiby?

¿Cuántos hijos tiene Marius Borg Høiby?

¿Qué estudió Marius Borg Høiby?

¿En qué ha trabajado Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby es hijo mayor de la princesa de Noruega, Mette Marit, quien acumula varias polémicas que han escandalizado a su familia a pesar de no llevar una vida ta pública.

Su madre es parte de la familia real noruega pero su padre Morten Borg solo es. Cuando cumplió cuatro años, el heredero a la corona, el príncipe Haakon, se convirtió en su padrastro.

¿Qué edad tiene Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby tiene 28 años de edad pues nació en el año de 1997

¿Quién es la esposa de Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby no está casado actualmente. En julio se hizo público que mantiene una relación con Andrea Shaw, quien resulto ser una vieja amiga.

¿Qué signo zodiacal es Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby es de signo zodiacal Capricornio al haber nacido un 13 de enero. Este signo se caracteriza por asumir más responsabilidades que los demás para que lio admiren y respeten.

¿Cuántos hijos tiene Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby no tiene hijos.

¿Qué estudió Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby tiene estudios de Finanza en California, Estados Unidos y diseño en Milán, Italia.

¿En qué ha trabajado Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby ha estudiado y trabajado en diversa áreas, inicio trabajándoosla como editor de tendencias para la revista de lujo Tempus Magazine, con sede en Londres, Inglaterra. Después de ello se ha convertido en mecánico de motos

Marius Borg Høiby es declarado culpable de 4 casos de violación y un total de 32 delitos

Marius Borg Høiby fue inculpado de cuatro casos de violación y un total de 32 delitos.

No obstante la cantidad de cargos, podría pasar en prisión solo alrededor de 10 años , confirmó el fiscal general de Noruega Sturia Henriksbø.

Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024 cuando agredió a su pareja y de ese caso fueron surgiendo otros.