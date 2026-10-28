Marine Le Pen va por su cuarta candidatura presidencial en Francia luego de que en las dos ocasiones anteriores perdió ante Emmanuel Macron.

Las campañas en Francia ya iniciaron en este mes de octubre a fin de elegir nuevo presidente o presidenta el 18 de abril de 2027.

Marine Le Pen ha sido abogada y posteriormente política de tiempo completo en el partido Agrupación Nacional, fundado por su padre.

¿Quién es Marine Le Pen?

Marine Le Pen es una diputada en la Asamblea Nacional de Francia y la candidata de la ultraderecha para las elecciones 2027.

Se trata de su cuarta candidatura presidencial luego de que en 2022 y 2027 se enfrentó en segunda vuelta en ambas ocasiones en las que perdió frente a Emmanuel Macron.

En su primera candidatura presidencial quedó en tercer lugar en la primera vuelta.

¿Qué edad tiene Marine Le Pen?

Marine Le Pen tiene 58 de edad pues nació el 5 de agosto de 1968.

¿Quién es el esposo de Marine Le Pen?

Marine Le Pen es soltera actualmente pero en el pasado estuvo casada dos veces y tuvo una relación conocida con:

Franck Chauffroy, esposo de 1995 a 2000

Éric Lorio, esposo de 2002 a 2004

Louis Aliot, pareja de 2009 a 2019

Los dos últimos se ha dedicado a la política como ella.

¿Qué signo zodiacal es Marine Le Pen?

Marine Le Pen es de signo zodiacal Leo al haber nacido un 5 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Marine Le Pen?

Marine Le Pen tiene tres hijos, producto de su primer matrimonio:

Louis

Jehanne

Mathilde

¿Qué estudió Marine Le Pen?

Marine Le Pen estudió Derecho en la Universidad Pantheón-Assas. También cuenta con una maestría en Derecho y un máster en estudios avanzados en Derecho Penal.

¿En qué ha trabajado Marine Le Pen?

Marine Le Pen ha trabajado como abogada desde 1992. A partir de 1998 fue abogada del partido Frente Nacional, el cual fue fundado pro su padre Jean-Marie Le Pen.

A partir de 1998 también entró de lleno a la política como consejera regional. De 2004 a 2007 fue diputada en el Parlamento Europeo. De 2008 a 2011 concejala municipal en Hénin-Beaumont.

En 2011 fue líder del partido que actualmente se llama Agrupación Nacional y ha sido diputada en la Asamblea Nacional de Francia hasta la actualidad.