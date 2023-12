Kirsty Bortoft, una mujer británica de 49 años, estuvo muerta 40 minutos y tuvo una experiencia con su espíritu, la cual narró tras regresar de un estado de coma inducido; aquí te decimos quién es esta mujer.

Los hechos se registraron el 29 de enero de 2021, día en que Kirsty Bortoft y su esposo planeaban una cena íntima. Sin embargo, la mujer fue hallada inconsciente en la sala de su domicilio.

“Estaba sentada en el sofá, con los ojos abiertos y sin vida”, explicó el esposo de de Kirsty, quien aseguró que la mujer contaba con “patrones hexagonales extraños” en el cuerpo.

Sin embargo, la mujer pudo ser reanimada después estar muerta por 40 minutos, de acuerdo con el relato de Kirsty Bortoft para el medio británico The Sun.

Kirsty Bortoft recibió primeros auxilios antes de ser trasladada a un hospital, donde le comunicaron a su esposo que la mujer tenía un 6% de probabilidades de vivir tras estar muerta por 40 minutos.

La mujer británica de 49 años había sufrido un paro cardíaco, por lo que los médicos la pusieron en un estado de coma inducido para poder salvar su vida.

Kirsty Bortoft aseguró que, mientras estuvo muerta por 40 minutos, una psíquica amiga suya se comunicó con su hermana para ponerse al tanto de la situación.

Hasta ese momento, solo la familia de Kirsty conocía la situación de la víctima. Sin embargo, el espíritu de la británica le hizo una solicitud a la psíquica, según explicó Bortoft para el medio The Sun.

"Le dije (a mi amiga) que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a hacerlo, pero ella se puso severa conmigo y me dijo que volviera"

“Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información”, dijo Kirsty Bortoft tras ser reanimada en un hospital.

“Me di cuenta de que no mueres, sólo tu cuerpo sigue adelante y que mi misión aquí aún no había terminado”

Kirsty Bortoft y su esposo aseguran que el caso fue resultado de “factores desconocidos”, pues “el radiógrafo se quedó en shock” cuando vio los resultados de las pruebas realizadas en la británica tras el paro cardiaco que sufrió:

“Aceleré lo inevitable y me curé más rápido, donde el día diez, me hicieron una radiografía de los pulmones y el radiógrafo se quedó en shock. Me pidió permiso para mostrar los resultados a su equipo y se quedó estupefacto, ya que las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido”

Kirsty Bortoft