Israel José Encinosa, abogado de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, confirmó en un oficio con fecha del 11 de agosto de 2025, que el gobierno de Estados Unidos le dio permiso de reunirse con el capo en el penal de máxima seguridad ADX-Florence.

De acuerdo con el documento oficial, Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, podrá establecer comunicaciones formales con el abogado, incluidas las visitas personales, en el penal de máxima seguridad de Colorado.

“El abogado ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, se lee en el oficio pero, ¿Quién es Israel José Encinosa? Te damos los detalles del defensor de El Chapo.

Brian Cogan negó a Joaquín "el Chapo" Guzmán ver a su abogado por estas razones (Arturo Ángel vía X)

¿Quién es Israel José Encinosa?

Israel José Encinosa es un abogado de habla hispana que actualmente forma parte del equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, quien actualmente cumple una condena de por vida en la prisión de ADX Florence.

Se sabe que Israel José Encinosa fue relacionado inicialmente a la firma legal Holland & Knight LLP, una de las más grandes e influyentes de Estados Unidos. Sin embargo, el equipo se deslindó de dichas afirmaciones.

El abogado se sumó a la defensa del fundador del Cártel de Sinaloa después de que Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo” manifestara inconformidades con su representante anterior, Jeffrey Lichtman.

¿Cuál es la edad de Israel José Encinosa?

De acuerdo con sitios de abogados en Estados Unidos, Israel José Encinosa egresó de la universidad en el año 1984.

De ser ciertas estas afirmaciones, el abogado de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, tendría cerca de 70 años.

¿Israel José Encinosa tiene hijos?

La firma Holland & Knight dijo que el abogado José Israel Encinosa no tiene ninguna relación con el despacho.

No obstante, dijo que el hijo del abogado, Israel José Encinosa, sí es socio de la firma, aunque no está representando al cofundador del Cártel de Sinaloa.

¿Qué estudios tiene Israel José Encinosa?

Israel José Encinosa es egresado de la escuela de Leyes: Nova Southeastern University - Shepard Broad Law Center , según páginas de abogados en Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Israel José Encinosa?

Los sitios describen a Israel José Encinosa como un abogado con especialidad en defensa de criminales, lo que lo vuelve el perfil ideal para defender a Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”.

¿Cuándo se reunirá Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, con su abogado Israel José Encinosa?

A pesar de la autorización para mantener reuniones en el penal de máxima seguridad ADX-Florence, Estados Unidos, aún no hay una fecha concreta para el encuentro entre Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, con su abogado Israel José Encinosa.

Esto se debe, en parte, a que el oficio compartido por Israel José Encinosa contiene las quejas de “el Chapo” de hace más de dos meses, fecha en la que el defensor ya había sido autorizado para establecer contacto con el capo.

Es decir, por ahora no hay asuntos pendientes que ameriten de manera inmediata la comunicación entre Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”, con su abogado Israel José Encinosa.

“El abogado abajo firmante ha sido autorizado a realizar llamadas telefónicas continuas entre abogado y cliente y conferencias personales con el Sr. Guzmán Loera . De hecho, el abogado abajo firmante ha sido autorizado a reunirse con el Sr. Guzmán Loera en persona en ADX-Florence“, se lee en el oficio compartido por el abogado.