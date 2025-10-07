La alcaldesa de Herdecke en Alemania, Iris Stalzer, fue apuñalada afuera de su casa en Herrentisch y encontrada por su hijo para luego ser llevada de gravedad al hospital.

Pero ¿quién es Iris Stalzer? Te compartimos los siguientes datos de la alcaldesa atacada en Alemania:

Iris Stalzer, alcaldesa de Alemania fue apuñalada en su casa

¿Quién es Iris Stalzer?

Iris Stalzer es la alcaldesa electa en el poblado de Herdecke en Alemania, quien apenas en noviembre 2025 ingresaría a la vida política en su totalidad.

Mayormente, Iris Stalzer, se ha dedicado a la abogacía específicamente el derecho laboral asegurando que siempre busca la justicia.

Iris Stalzer dice ser amante de las historias,compartiendo que le encanta viajar y conocer mucha gente.

Iris Stalzer, alcaldesa en Alemania. (Facebook/Iris Stalzer )

El ingreso que Iris Stalzer tuvo en la política fue por la iniciativa Paz en Herdecke contra la guerra de Irak, permaneciendo en esta área desde 2004.

Iris Stalzer sí se comparte en algunas ocasiones en redes sociales con su esposo, pero siempre mantuvo su identidad en anonimato.

¿Qué edad tiene Iris Stalzer?

Iris Stalzer tiene 57 años de edad, pero se desconoce su fecha exactamente de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Iris Stalzer?

Iris Stalzer sí tiene esposo, pero se desconoce su nombre.

Iris Stalzer, alcaldesa en Alemania con su esposo. (Facebook/Iris Stalzer )

¿Qué signo zodiacal es Iris Stalzer?

Se desconoce el signo zodiacal de Iris Stalzer debido a que se desconoce cuándo nació.

¿Cuántos hijos tiene Iris Stalzer?

Iris Stalzer tiene dos hijos adoptivos de 15 años (varón) y 17 años (mujer), de nombres desconocidos.

¿Qué estudió Iris Stalzer?

Se desconoce el nivel de estudios de Iris Stalzer, pero por su ámbito laboral se cree que es licenciatura en Derecho.

Iris Stalzer, alcaldesa en Alemania. (Facebook/Iris Stalzer )

¿En qué ha trabajado Iris Stalzer?

Iris Stalzer es la alcaldesa electa del poblado de Herdecke en Alemania y asumirá su puesto el 1 de noviembre, se dice que tiene amplia experiencia en la política.

Antes de ello, Iris Stalzer fue abogada especializada en derecho laboral.

Iris Stalzer, alcaldesa de Alemania fue apuñalada afuera de su casa

El 7 de octubre se dio a conocer que Iris Stalzer, la alcaldesa de Herdecke en Alemania, fue apuñalada en 14 ocasiones frente a su casa por presuntamente varios hombres.

Estando cerca de su casa en el barrio de Herrentisch, es que Iris Stalzer fue apuñalada para luego ser encontrada por su hijo quien llamó al servicio médico de urgencia.

Según información preliminar, la alcaldesa logró ponerse a salvo arrastrándose a su casa antes de perder el conocimiento para luego ser encontrada por su hijo quien estaba en su domicilio.

Servicio forense en casa de Iris Stalzer en Alemania. (Martin Meissner / AP)

Tras ello autoridades especializadas en homicidios están investigando para atrapar a los responsables, aunque no descartan que el ataque haya tenido fines políticos.

Sin embargo, el ataque a Iris Stalzer ha destapado que su hija adoptiva atacó en verano 2025 a un familiar con un cuchillo, pero no hay detalles precisos de quién fue.

Los hijos de Iris Stalzer, dos menores de edad, fueron puestos en custodia policial, además de ser esposados con el objetivo de que no contaminaran la escena del crimen.