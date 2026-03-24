Te contamos quién es Dayton Webber, el jugador profesional de cornhole acusado de asesinato.

El nombre de Dayton Webber se ha hecho tendencia luego de los señalamientos en su contra por homicidio.

¿Quién es Dayton Webber?

Dayton Webber es una jugador profesional de cornhole y motivador profesional. Pertenece a los Kentucky Kernels.

Tras contraer una infección bactriana cuando tenía 10 meses, Dayton Webber perdió sus extremidades.

Dayton Webber, jugador profesional de cornhole (@daytonwebber / X)

¿Cuántos años tiene Dayton Webber?

En la actualidad, Dayton Webber tiene 27 años de edad. Su fecha exacta se desconoce.

¿Quién es la esposa de Dayton Webber?

No se cuenta con información pública sobre si Dayton Webber está casado.

¿Qué signo zodiacal es Dayton Webber?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Dayton Webber no puede determinarse a qué signo zodiacal pertenece.

Dayton Webber, jugador profesional de cornhole (@daytonwebber / X)

¿Cuántos hijos tiene Dayton Webber?

Dayton Webber no tiene hijos.

¿Qué estudió Dayton Webber?

Se desconoce el grado de estudios de Dayton Webber.

Dayton Webber, jugador profesional de cornhole (@daytonwebber / X)

¿En qué ha trabajado Dayton Webber?

Como deportista, Dayton Webber desarrolló su propia técnica para lanzar los sacos de maíz.

Pese a la adversidad, se convirtió en el primer tetrapléjico en la historia de la liga profesional de cornhole.

A los 12 años, Dayton Webber también practicó la lucha libre.

Dayton Webber, jugador profesional de cornhole (@daytonwebber / X)

Acusan de asesinato Dayton Webber, jugador profesional de cornhole

Dayton Webber, jugador profesional de cornhole, ha sido acusado de disparar y matar al pasajero Bradrick Michael Wells en un auto.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 22 de marzo en Maryland, Estados Unidos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Charles detalló que dos personas alertaron a agentes de la policía cerca de la intersección de La Plata Road y Radio Station Road sobre un incidente.

De acuerdo con los testigos que viajaban con Dayton Webber, todo ocurrió cuando el jugador profesional de cornhole comenzó a discutir con Bradrick Michael Wells.

Durante el altercado, Dayton Webber sacó un arma y disparó contra la víctima.

Webber pidió a sus acompañantes que le ayudarán a sacar el cuerpo, pero ellos se negaron y se bajaron del auto.

Por lo que Dayton Webber uyó del lugar con el cuerpo de su víctima.

Dos horas después del homicidio, un habitante de Newport Church Road en Charlotte Hall, Maryland, llamó al 911 para reportar el hallazgo de un cadáver en un patio.

Los agentes acudieron al llamado y encontraron el cuerpo de Bradick Micahel Wells, confirmando su muerte.

Tras conseguir una orden de arresto contra Dayton Webber y realizar su búsqueda, el jugador profesional de cornhole fue hallado en en Charlottesville, Virginia.

Dayton Webber se encontraba en un hospital, y luego de ser dado de alta fue arrestado.

Webber será será extraditado a Maryland donde enfrentará cargos de asesinato en primer y segundo grado.

Su caso sigue abierto, por ello, las autoridades hicieron un llamado a las personas para que aportaron sus testimonios.

Por su parte, la Liga Estadounidense de Cornhole emitió un comunicado, lamentando la situación:

“La ACL está al tanto de las denuncias contra Dayton Webber. Se trata de un asunto sumamente grave y nuestras condolencias están con todos los afectados, incluyendo a la familia y seres queridos de Bradrick Michael Wells. En este momento, el caso sigue abierto. Respetamos el proceso judicial y no haremos comentarios sobre las acusaciones ni los detalles mientras duren los procedimientos. Proporcionaremos actualizaciones cuando sea oportuno, pero por el momento, la liga no hará más comentarios." Liga Estadounidense de Cornhole