El productor de Hollywood David Brian Pearce, de 43 años, fue sentenciado a 146 años a cadena perpetua tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte por sobredosis de la modelo Christy Giles, de 24 años, y su amiga Hilda Marcela Cabrales-Arzola, de 26, además de múltiples agresiones sexuales contra siete mujeres.

Pero, ¿quién es David Brian Pearce? Esto sabemos acerca del productor de Hollywood condenado por homicidios.

¿Quién es David Brian Pearce?

¿Qué edad tiene David Brian Pearce?

De acuerdo con reportes, David Brian Pearce tiene 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de David Brian Pearce?

David Brian Pearce no se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es David Brian Pearce?

Debido a que no se cuenta con su fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal según la astrología occidental.

¿Cuántos hijos tiene David Brian Pearce?

Información señala que David Brian Pearce no tiene hijos.

¿Qué estudió David Brian Pearce?

David Brian Pearce cuenta con estudios en Administración y Negocios.