¿Quién es Armando Labrador? Se trata del empresario y opositor cubano en busca de ser presidente, ha manifestado su apoyo a Donald Trump y de quien te contamos estos detalles:

¿Quién es?

¿Cuántos años tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Cuál es su signo zodiacal?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

En julio del 2025, el gobierno de Cuba difundió una lista de personas, instituciones y organizaciones que se presume, colaboran con el terrorismo y en ella, fue incluido el empresario y opositor.

Por eso, te contamos lo que se sabe de Armando Labrador, el fundador del Movimiento Cuba Primero que ha confesado estar interesado en la presidencia de su país.

¿Quién es Armando Labrador?

Armando Labrador es empresario exiliado de Cuba que salió de la isla en medio de una persecución contra su familia, pues su padre fue encarcelado 8 años y su abuelo fue ejecutado.

El actual opositor del régimen cubano, llegó a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde desempeñó trabajos modestos en busca de reconstruir su vida lejos de su nación.

Armando Labrador (Especial)

Con el paso de los años, Armando Labrador reafirmó sus convicciones políticas pues se convirtió en un abierto opositor al organizar protestas y lanzar continuos mensajes contra el gobierno.

Debido a su activismo, el empresario se ha colocado en el centro de polémicas, pues el régimen lo incluyó en una lista de personas con supuestos vínculos con el terrorismo.

De forma reciente, Armando Labrador ha declarado en entrevistas y protestas que quiere ser presidente de Cuba, un sueño que solo sería posible en un escenario de transición democrática.

¿Cuántos años tiene?

Armando Labrador tiene 56 años, debido a que en entrevistas publicadas en 2026 ha declarado que tiene esa edad.

¿Quién es su esposa?

No hay información pública confiable sobre la esposa de Armando Labrador, pues los reportes no mencionan nombres ni detalles familiares.

¿Cuál es su signo zodiacal?

No se conoce la fecha exacta de nacimiento del empresario, por lo tanto no es posible determinar su signo zodiacal con datos verificables.

¿Cuántos hijos tiene?

No existen reportes confirmados sobre hijos de Armando Labrador, los medios que lo perfilan se concentran en su activismo y negocios.

¿Qué estudió?

Tampoco hay datos sobre estudios universitarios o técnicos de Armando Labrador, los perfiles públicos se concentran en su vida como exiliado, empresario y opositor.

Armando Labrador (Especial)

¿En qué ha trabajado?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Armando Labrador, en perfiles periodísticos se apunta que ha trabajado en distintos puestos como estos:

Dueño y operador de una clínica de cirugía plástica en Miami, especializada en procedimientos estéticos de bajo costo

Fundador y líder del movimiento opositor Cuba Primero, con presencia de unos 100 disidentes en la isla

Presidente y fundador del canal Cántalo TV, medio opositor que difunde mensajes contra el régimen cubano

Organizador de concursos de belleza y actividades culturales en Miami, parte de su faceta pública como empresario

Armando Labrador (Especial)

Armando Labrador que busca ser presidente de Cuba; ha manifestado su apoyo a Trump

Armando Labrador ha revelado que quiere ser presidente de Cuba, pues ha declarado que su aspiración surge de la idea de un futuro con elecciones libres, donde se puedan participar en la vida institucional.

En protestas organizadas por Cuba Primero, ha manifestado su apoyo a Donald Trump, usando consignas como “¡Viva Trump!” y vinculando su figura con presión internacional contra el régimen.

Armando Labrador ha repetido que su liderazgo opositor y su canal Cántalo TV, son plataformas para difundir tanto su aspiración presidencial como su respaldo a Trump.