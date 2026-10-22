La confirmación del primer caso humano del virus Shamonda ha despertado interés entre científicos y autoridades sanitarias internacionales, debido a que hasta ahora este patógeno solo se había identificado en animales.

El hallazgo, registrado en Francia, ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a coordinar investigaciones para comprender cómo ocurrió el contagio y cuáles podrían ser sus implicaciones para la salud pública.

Aunque todavía existe información limitada sobre su comportamiento en humanos, el caso representa un precedente relevante en el seguimiento de enfermedades zoonóticas emergentes.

¿Qué es el virus Shamonda?

Perteneciente a la familia de los orthobunyavirus, el virus Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de 1960, el cual se transmite por la picadura de jejenes, un tipo de mosquito del género Culicoides.

Hasta ahora, el virus Shamonda se consideraba no transmisible a los seres humanos, pues solo afectaba al ganado ovino, bovino y caprino.

¿Qué es el virus Shamonda? OMS analiza el primer caso humano (especial )

¿Cuáles son los síntomas del virus Shamonda?

Tras confirmarse el primer caso humano del virus Shamonda, aún las autoridades sanitarias no han confirmado una lista de los síntomas.

Por lo que en registros de estudios patógenos en ganado bovino, los expertos han observado los síntomas:

Fiebre

Diarrea

Debilidad

Falta de apetito

Disminución en la producción de leche

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los síntomas no serán los mismos en humanos y animales.

OMS analiza el primer caso humano del virus Shamonda

Tras el primer caso humano del virus Shamonda, la OMS ya analiza la situación para encontrar cómo es que se contagió, si es transmisible y síntomas.

Pues luego de este primer caso humano, en un hombre de 60 años, los médicos no pudieron establecer datos precisos del virus Shamonda en las personas.

Debido a que el hombre enfrentaba una enfermedad grave que comprometía su sistema inmunitario, y por el simple hecho de ser la primera infección documentada del virus Shamonda en humanos.