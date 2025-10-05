El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca ordenar un despliegue militar, según afirmó el gobernador demócrata JB Pritzker luego de que se intensificaran las protestas en Illinois.

La advertencia fue realizada por el Pentágono la mañana de este 4 de septiembre de 2025, aunque no se dio a conocer ni el destino ni la fecha en la que se ordenaría el despliegue militar contra manifestantes promigrantes.

Según declaró JB Pritzker, el Departamento de Guerra de la administración Donald Trump le dio un ultimátum para reunir a las tropas estatales; en caso de no hacerlo, sería el gobierno federal el que tomaría el control.

Donald Trump (Tomada de video)

Trump ordena despliegue militar tras protestas de Illinois

El gobernador JB Pritzker enfatizó que considera el despliegue militar una imposición que vulnera la autonomía del estado y que además afecta a los mismos efectivos de la Guardia Nacional por alejarlos de sus familias.

“Es absolutamente escandaloso y antiestadunidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”

La advertencia del despliegue militar en Illinois ocurre tras una serie de estrategias similares implementadas en otras ciudades del país, entre ellas Baltimore y Memphis.

La tensión ha ido en aumento tras lo ocurrido cerca del centro migratorio de Broadview, donde agentes federales realizaron disparos defensivos contra una mujer que se trasladó por su cuenta a un hospital.

Como resultado de este incidente, más personas se unieron a las protestas contra las deportaciones que encabeza el gobierno de Donald Trump.