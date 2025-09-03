Autoridades de Portugal informaron la tarde de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025 un funicular turistico descarriló en la ciudad de Lisboa.

El accidente dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y 20 heridos, en tanto los equipos de emergencia trabajan para remover los restos del funicular en búsqueda de más sobrevivientes.

Reportes señalan que la capacidad del funicular es de 43 pasajeros, por lo que los equipos de emergencia trabajan en confirmar cual era la cantidad de personas que iban al momento del accidente.

Portugal: descarrila funicular turístico; hay 15 muertos y 20 heridos (MIGUEL A. LOPES / EPA / EFE)

Información en desarrollo...