La policía de Escocia investiga la estancia del expríncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, a la propiedad real en Balmoral.

Aunque la policía de Escocia confirmó que la investigación por el vínculo del expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein se está haciendo, rechazó dar un adelantó de lo que se ha encontrado, pues la investigación apenas está en sus inicios.

Investigan la estancia del expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein en Balmoral

Desde la detención de Epstein en 2019 y su muerte en ese mismo año, las investigaciones alrededor del tráfico sexual que tenía no se han detenido a pesar de que estas incluyan a la Familia Real Británica, como Andrew Mountbatten-Windsor, destituido como príncipe Andrés por su presunto lazo con el multimillonario.

Por ello, se dio a conocer que la policía en Escocia se encuentra investigando los hechos ocurridos en la propiedad de la Familia Real en Balmoral, que reunió al expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein y su asistente Ghislaine Maxwell en el lugar.

Aunque el desarrollo de la investigación fue confirmada por la propia policía, informó AP, no revelaron las hipótesis alrededor de los hechos, asegurando apenas han comenzado las “pesquisas” por lo que dar información sería demasiado prematuro.

Sin embargo, la policía de Escocia apuntó que si se decidió investigar la propiedad en Balmoral a nombre del ahora rey Carlos III, fue por la existencia de pruebas y porque las víctimas supervivientes están en el centro de estas indagaciones.

A las investigaciones ahora en curso, se le suman las fotografías del expríncipe Carlos y Jeffrey Epstein en la propiedad. Además de la detención del ahora llamado Andrew Mountbatten-Windsor por “mala conducta” mientras tenía un cargo público. Sin embargo, él siempre ha negado cualquier vínculo.