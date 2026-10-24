Patti Smith emociona en los Premios Princesa de Asturias 2026 al cantar "Wing"

La célebre cantante y poeta estadounidense Patti Smith fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 en el prestigioso Teatro Campoamor de Oviedo.

Durante su intervención, la llamada madrina del punk dedicó unas emotivas palabras a los jóvenes y enfatizó la importancia de este reconocimiento como un incentivo para seguir evolucionando.

Patti Smith concluyó su discurso de forma inolvidable al interpretar a capela su famosa canción “Wing” ante una audiencia conmovida.

Patti Smith sorprende en los Premios Princesa de Asturias 2026 al cantar a capela “Wing”

El momento en el que Patti Smith interpretó a capela su canción ‘Wing’ en el Teatro Campoamor de Oviedo fue uno de los instantes más emotivos de la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026.

Tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes de manos de la princesa Leonor y pronunciar un discurso centrado en la esperanza, el compromiso con la juventud y la unidad entre las personas, la artista rompió el protocolo habitual de la gala.

Desde el atril y sin ningún tipo de acompañamiento instrumental, sorprendió al auditorio al anunciar que quería regalar “un pequeño himno” dedicado a ese corazón que todos compartimos para seguir adelante frente a la adversidad.

‘Wing’ es un tema publicado originalmente en 1996 dentro de su álbum Gone Again, una obra marcada por un profundo duelo personal tras el fallecimiento de su esposo, el músico Fred ‘Sonic’ Smith, y de su hermano Todd.

Patti Smith compuso la canción como una alegoría de la libertad concebida especialmente para ayudar a su hija a procesar la pérdida de su padre.

Ante un teatro en absoluto silencio, Smith cantó con su característica voz rasgada adaptando poéticamente la letra para la ocasión.

“Yo era un ala en el cielo azul, volé sobre el océano, volé sobre España y era libre... (I was a wing in heaven blue, soared over the ocean, soared over Spain and I was free...)” Patti Smith

La actuación concluyó con una ovación cerrada por parte de los asistentes, entre los que se encontraban la familia real, autoridades, personalidades de la cultura y los demás galardonados de la edición.

Patti Smith emociona en los Premios Princesa de Asturias 2026 al cantar Wing (Miguel Oses / AP Photo/Miguel Oses)

Este fue el discurso de Patti Smith en los Premios Princesa de Asturias 2026

El discurso de Patti Smith en el Teatro Campoamor se articuló en torno a la gratitud colectiva, la esperanza en la juventud y el poder transformador de la unidad.

Smith inició su intervención pidiendo permiso para hablar en representación del resto de premiados, expresando sentirse profundamente unida a ellos.

Elogió la labor de sus compañeros de edición, destacando que constituyen referentes que defienden los derechos humanos, protegen el medioambiente, promueven la alegría y fomentan la curiosidad intelectual en la sociedad.

Patti Smith emociona en los Premios Princesa de Asturias 2026 al cantar Wing (Miguel Oses / AP Photo/Miguel Oses)

A punto de cumplir 80 años, señaló que un premio de este nivel permite reflexionar sobre el camino recorrido, pero remarcó que lo interpreta principalmente como un incentivo para continuar trabajando y buscando nuevas formas de brindar “esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones”.

Patti Smith valoró de forma muy especial las actividades previas en Asturias que le permitieron interactuar directamente y hablar “cara a cara” con multitud de jóvenes prometedores.

Asimismo, afirmó que por encima del galardón físico, todos los asistentes se marchaban con “el premio de la amistad duradera”.

Patti Smith reflexionó sobre cómo en toda trayectoria artística y vital existen momentos de éxito, pero también la frustración de la derrota, instando a seguir adelante.

Apoyándose en el espíritu de su himno People Have the Power, proclamó que la unión permite hacer realidad los sueños colectivos: “Somos el mundo que nos rodea. Podemos ser la revolución de la Tierra”.