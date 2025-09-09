La recién nombrada como ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, protagonizó un incidente en video que ya se ha viralizado, debido a que se desmayó en su primer día de trabajo.

Fue durante la tarde de este martes 9 de septiembre, hora local, cuando las autoridades la presentaron de manera oficial como la nueva ministra de Salud de Suecia.

Sin embargo, en pleno acto de presentación y ante las cámaras que lo transmitían en vivo y en directo, Elisabet Lann se desmayó y el video de los hechos circula ampliamente en redes.

Ministra de Salud de Suecia se desmayó durante su primer día de trabajo (Especial)

El video de la ministra de Salud de Suecia que se desmayó en su primer día de trabajo

El primer día de trabajo suele ser motivo de nervios para muchas personas, debido a que se trata del inicio de una nueva etapa y se espera no cometer errores para no dejar malas impresiones.

No obstante, en algunos casos no son los nervios los que llevan a provocar ciertas circunstancias como el de la nueva ministra de Salud de Suecia, quien se desmayó en su primer día de trabajo.

🇸🇪 Sweden's Health Minister Collapses During Press Conference



Elisabeth Lann suddenly fell to the floor along with the podium.



Later, the politician explained that her blood sugar dropped. pic.twitter.com/nzsXmP1tor — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Lo anterior debido a que a decir de la propia funcionaria que protagonizó el incidente cuyo video ya se ha viralizado en redes sociales, su desmayo fue a causa de un problema leve de salud.

En el video que ha dado la vuelta al mundo, se puede observar a la ministra de Salud de Suecia durante la conferencia de prensa en la que fue presentada como nueva titular del cargo.

Mientras otros funcionarios tenían la palabra, Elisabet Lann se desplomó de un instante a otro, debido a que en el video se puede ver el instante en el que su cuerpo se desvaneció y cayó de frente.

Dado que el desmayo de la ministra de Salud de Suecia fue completamente repentino, ninguno de los funcionarios que la acompañaban logró evitar que cayera y se golpeara.

Por el contrario, los otros funcionarios que participaban en la rueda de prensa, solo pudieron auxiliar a Elisabet Lann una vez que cayó con todo y el atril que tenía enfrente durante la conferencia.

¿Por qué se desmayó la ministra de Salud de Suecia en su primer día de trabajo?

Medios locales informaron que luego de Elisabet Lann, la recién nombrada ministra de Salud de Suecia, se desmayó en su primer día de trabajo, los reporteros que acudieron a la conferencia fueron trasladados a una sala contigua.

De la misma forma, los periodista que cubrían la presentación que también era transmitida en vivo, relataron que la nueva funcionaria fue conducida a las afueras del recinto en el que se llevó a cabo la presentación.

En medio de la zozobra que se generó por la falta de información en torno a lo ocurrido con la ministra de Salud de Suecia, minutos después la propia funcionaria regresó y explicó los motivos del incidente.

Al respecto, Elisabet Lann resaltó que se desmayó porque sufrió una baja repentina de azúcar en sangre, incidente del que dijo, no requirió su hospitalización, aunque reconoció que el golpe de la caída sí podría requerir seguimiento médico.