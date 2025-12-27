La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que se reportan estables las dos mujeres que sobrevivieron en el accidente aéreo del avión de la Secretaría de Marina (Semar) que se desplomó en Galveston, Texas.

Se trata de la enfermera Miriam Rosas Padilla, originaria de Zapopan, y de Julia Aracelis Cruz, madre de Federico, el bebé de dos años que murió en el accidente cuando se dirigía a recibir atención médica por quemaduras.

Michou y Mau reporta estables a las dos sobrevivientes del accidente aéreo de la Semar

Según informó la Fundación Michou y Mau en un comunicado, la madre de Federico ya fue extubada y se reporta estable luego del accidente aéreo de la Semar registrado el 22 de diciembre de 2025.

Michou y Mau da informe sobre sobrevivientes del accidente aéreo de la Semar (MyM)

La organización compartió fotografías en las que se observa a la madre de Federico postrada en una cama, en compañía de Sky Decker, el hombre que se arrojó al agua para rescatarla con vida del accidente.

De igual manera, se informa que el director de la Fundación Michou y Mau, Yannick Nordin, se reunió con la enfermera Miriam Rosas Padilla, quien presenta una evolución favorable.

Michou y Mau da informe sobre sobrevivientes del accidente aéreo de la Semar (MyM)

A fin de brindarle acompañamiento a la familia del pequeño que murió, el directivo también acompañó a Edward Ramírez Franco, padre del Federico, a su paso por Galveston para reunirse con Julia Aracelis Cruz.