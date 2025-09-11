Autoridades de Panamá reportaron que se investiga la desaparición de un ciudadano mexicano identificado como César Gustavo Estrada Zúñiga; esto es lo que se sabe sobre el caso.
La Fiscalía de Coclé, en Panamá, estaría investigando la desaparición de César Gustavo Estrada Zúñiga luego de haber recibido la notificación de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.
Este jueves 11 de septiembre se dio a conocer sobre la desaparición del mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga y las autoridades de Panamá piden comunicarse si se tiene alguna información.
Esto se sabe de César Gustavo Estrada Zúñiga, mexicano desaparecido en Panamá
La Fiscalía de Coclé informó hoy 11 de septiembre que se investiga la desaparición del mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, que trabajaba en una cadena hotelera en la zona costera de Panamá.
César Gustavo Estrada Zúñiga trabajaba como chef en la provincia de Coclé, una zona turística de Panamá, y hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que autoridades piden información para encontrarlo.
De acuerdo con la investigación, autoridades de Panamá estarían realizando investigaciones por el delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de César Gustavo Estrada Zúñiga.
Mexicano desaparecido en Panamá: César Gustavo Estrada Zúñiga no se comunica desde hace semanas
El mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga tiene 41 años de edad y lleva algunos años viviendo y trabajando en Panamá, pero desde hace un par de semanas no se han podido comunicar con él.
La madre del mexicano reveló recientemente que la última vez que recibieron información fue hace dos semanas, cuando César Gustavo Estrada Zúñiga habló con una sobrina, residente en México.
Autoridades de Panamá piden a la ciudadanía comunicarse a la fiscalía si se tiene alguna información sobre el paradero de César Gustavo Estrada Zúñiga, asegurando estricta confidencialidad.
Cabe mencionar que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido ningún comunicado respecto a la desaparición de César Gustavo Estrada Zúñiga en Panamá.