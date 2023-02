Santiago Peña, candidato a la presidencia de Paraguay por el Partido Colorado, acusó que los argentinos son flojos y no quieren trabajar.

Esta declaración la realizó durante una conferencia para comparar el pueblo de Argentina con Paraguay.

Santiago Peña dijo que como candidato presidencial, busca que en Paraguay no haya pobres ni gente que quiera trabajar pero no tenga trabajo.

“Yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo; yo no quiero eso”. Santiago Peña

Sin embargo, señaló que también existe gente que no quiere trabajar, como es el caso de los argentinos.

“Hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso”, manifestó.

“Paraguay puede ser el país más desarrollado del mundo”, dice Santiago Peña tras acusar que argentinos no quieren trabajar

El candidato manifestó que Paraguay puede ser uno de los países más desarrollados del mundo, pues su gente es trabajadora.

Por lo que Santiago Peña también dijo que se debe trabajar en que los jóvenes y adultos de Paraguay quieran trabajar y que esto les de libertad y dignidad.

“Nosotros tenemos que hacer que nuestros jóvenes, nuestros adultos quieran trabajar; y que el trabajo les dé dignidad, y que el trabajo les dé libertad. Yo quiero un Paraguay que se puede y sé que puede ser el país más desarrollado del mundo”. Santiago Peña

Más tarde, el candidato a la presidencia de Paraguay volvió a confirmar lo expresado hacia los argentinos, al contar que un cura argentino le reconoció que los paraguayos son trabajadores.

“Me tocó ir a la villa 31 en Buenos Aires y estuve con el cura de la parroquia, que me decía: ‘los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado’”. Santiago Peña

Con el que Santiago Peña confirmó que los paraguayos quieren trabajar, a diferencia de los argentinos.

[INTERNACIONALES] “Los argentinos no quieren trabajar”: polémica declaración de Santiago Peña, candidato a Presidente del Paraguay, quien además dijo que su país puede ser “el más desarrollado del mundo”.pic.twitter.com/XETcrglta4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 23, 2023

Embajador de Argentina en Paraguay responde a Santiago Peña

Tras las declaraciones de Santiago Peña sobre que los argentinos son flojos y no quieren trabajar, el embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, le respondió.

En sus redes sociales, el pasado 22 de febrero, Domingo Peppo sostuvo que el pueblo argentino es de trabajo y esfuerzo, responsables de la fabricación de satélites, aviones, vehículos entre otros.

Incluso señaló que estas fuentes de trabajo en Argentina también están abiertas a extranjeros, entre ellos la comunidad paraguaya.

#Argentina | 🔘 Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo. pic.twitter.com/hfIuYUgbYk — Domingo Peppo (@domingopeppo) February 22, 2023

Al día siguiente, Domingo Peppo confirmó en entrevista que recibió una llamada de una tercera persona en representación de Santiago Peña, para aclarar que el candidato no quiso transmitir ese mensaje sobre los argentinos.