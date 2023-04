La posible erupción del Nevado del Ruiz, un volcán que se ubica en Colombia , tiene en vilo a la población que vive en la zona aledaña.

De forma reciente, el gobierno de Colombia dispuso evacuar las faldas del Nevado de Ruiz debido a la reciente actividad del volcán que pone en la palestra una posible erupción.

Sin embargo, las personas que viven en la zona ven con escepticismo la orden de las autoridades y se han negado a dejar el lugar en el que tienen campos de cultivo y animales.

Nevado de Ruiz (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Autoridades de Colombia advierten por posible erupción del Nevado de Ruiz

A finales del mes de marzo, las autoridades de Colombia detectaron que el promedio de sismos diario dentro del Nevado de Ruiz, presentó un importante incremento.

De acuerdo con los reportes, los sismos en el Nevado de Ruiz pasaron de forma casi súbita de 50 diarios, a un promedio de 12 mil.

Por dicha situación, las autoridades de protección civil de Colombia subieron la alerta de riesgo por una posible erupción, dado que el semáforo pasó de color amarillo a naranja.

Como parte de dicha acción, ordenaron que se evacúen las zonas aledañas al Nevado de Ruiz, donde se indica, hay unas 57 mil personas que se encuentran en peligro.

Pero la respuesta por parte de la mayoría de las personas que radican en la región no fue la más esperada, dado que casi nadie quiere irse del sitio.

Campesinos se niegan a abandonar las faldas del Nevado de Ruiz pese a temor por posible erupción

Entrevistado por medios de comunicación, un campesino que vive en las faldas del Nevado de Ruiz, explicó que no ha evacuado debido a que en el lugar tiene todas sus pertenencias .

Luis Cañón, de 50 años de edad, señaló que el miedo ante una posible erupción del Nevado de Ruiz no pasa por desapercibida en su mente, ya que un eventual episodio del volcán sí le produce miedo.

No obstante, agregó que no cuenta con una solución o plan en torno a lo que podría pasar, por lo cual sostiene que no tiene más que resignarse.

Y es que refirió que no tiene pensado dejar sus cosas “botadas” en caso de una erupción del volcán, pues agregó que cuando regrese, ya no va a encontrar nada de sus cultivos y animales.

Ofrecen a campesinos traslado de sus animales para evacuar faldas del Nevado de Ruiz

Ante las reacciones negativas por la orden de evacuación de los habitantes de las faldas del Nevado de Ruiz, las autoridades de Colombia se han visto en la necesidad de implementar otras acciones.

El gobierno encabezado por Gustavo Petro, dispuso la puesta en marcha de “medidas excepcionales” que consisten en el traslado de cerca de 80 mil animales que se encuentran en las zonas de riesgo.

Los mecanismos extraordinario se ponen en marcha por los ominosos recuerdos que dejó la erupción en 1985 del Nevado de Ruiz, la cual arrasó con una población entera.