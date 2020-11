Jair Bolsonaro acusa fraude en elecciones de Estados Unidos

Jair Bolsonaro asegura que tiene sus fuentes para asegurar el fraude

Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, fue cuestionado sobre si él y su gobierno reconocerán la victoria de Joe Biden como próximo presidente electo de Estados Unidos, a lo que él aseguró que durante esas elecciones se cometieron varios fraudes.

Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de EE.UU., dice que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto.https://t.co/EkGTOPXwQF — EFE Noticias (@EFEnoticias) — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 29, 2020

El líder ultraderechista brasileño expresó hacia la prensa que él tiene sus fuentes de que, efectivamente hubo fraude por lo que esperará a una resolución definitiva por los condados o la Suprema Corte para dar sus felicitaciones.

“La prensa no lo divulga pero yo tengo mis fuentes y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos)” Jair Bolsonaro

El triunfo de Joe Biden ha sido reconocido por diferentes líderes mundiales, entre los que se encuentran Xi Jinping, presidente de China y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá y la mayoría de líderes internacionales; exceptuando a Jair Bolsonaro (Brasil), Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Andrés Manuel López Obrador (México).

Por otro lado, Donald Trump se niega a reconocer el triunfo que le han otorgado ya diversos medios y agencias internacionales así como el conteo de varios estados clave en donde ha salido victorioso Joe Biden pues acusa de fraude.

No obstante, las denuncias de Trump han sido rechazadas por falta de pruebas y varios ya han dado cómo concluido el proceso de escrutinio dando la victoria indiscutible para el candidato demócrata Joe Biden.

Con información de EFE e Infobae.