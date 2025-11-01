Fuertes lluvias provocaron inundaciones en la ciudad de Nueva York el pasado jueves 30 de octubre colapsando el transporte y las calles; se reportan al menos dos personas muertas.

De acuerdo con el servicio meteorológico de Estados Unidos, en horas se registraron precipitaciones de 4.6 centímetros de lluvia en Nueva York, superando cifras históricas.

Reportan dos muertos y transporte colapsado tras inundaciones en Nueva York

Nueva York reportó lluvias históricas que afectaron la ciudad en cuestión de horas, el nivel del agua en las calles alcanzó un alto nivel, por lo que los vehículos ya no pudieron avanzar.

Tras las inundaciones se notificó que dos personas murieron ahogadas, una en Brooklyn y otra en Washington Heights, debido a que quedaron atrapadas en sus sótanos sin poder salir.

Según los reportes, las víctimas fueron dos hombres y uno de ellos habría regresado a su casa por intentar rescatar a sus perros y el segundo fue hallado en una sala de calderas.

Ante las fuertes lluvias reportadas en Nueva York, la alcaldesa Eric Adams pidió a los residentes no salir de casa durante las alertas meteorológicas y evitar permanecer en sótanos.

“Estas tormentas son cada vez más fuertes, y nuestra infraestructura necesita adaptarse a la nueva realidad climática”. Alcaldesa Eric Adams

Cabe mencionar que los equipos de emergencia realizaron los trabajos correspondientes para limpiar desagües de la zona, restablecer el tránsito y evaluar los daños tras las inundaciones.