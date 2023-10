Un guardia de seguridad de Taylor Swift, durante la gira “The Eras Tour” de la cantante, se unió al ejército de Israel para combatir a Hamás; el conflicto ha dejado más de 2 mil muertos en Palestina y mil 300 en Israel.

Los ataques de Hamás contra Israel comenzaron el 7 de octubre y, en respuesta, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguró que actuarán en cualquier zona de Medio Oriente para defender sus intereses.

Israel prepara una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza en las próximas fechas, después de haber lanzado una serie de ataques aéreos el 14 de octubre. Sin embargo, el Ejército otorgó una prórroga a fin de evacuar la zona.

“The Eras Tour”, la sexta gira de conciertos de Taylor Swift, aterrizó en la Ciudad de México (CDMX) en agosto de 2023 y en ella participó un guardia de seguridad que ahora busca unirse al ejército de Israel contra Hamás.

En relación a la guerra entre Israel y Hamás, un guardia de seguridad de la cantante estadounidense Taylor Swift declaró que tomó la decisión de abandonar Estados Unidos para sumarse a las reservas del ejército israelí.

El guardia, quien prefirió conservar su identidad en el anonimato, le expresó a Elan Swisa, un periodista israelí de “Israel Today”, lo siguiente: “Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos” y manifestó sus intereses.

“Conseguí el trabajo de mis sueños que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí... ¡Pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares! Sólo por ser judíos o por ser israelíes”

Guardia de seguridad de Taylor Swift