Le concede libertad anticipada al ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy de 70 años de edad, tras sólo 20 días de prisión por condena por corrupción.

Luego de que este lunes 10 de noviembre un tribunal de apelaciones de París decidió conceder libertad anticipada, mientras se resuelve la apelación de su condena.

Por lo que el fiscal recomendó que Nicolas Sarkozy fuera liberado y puesto “bajo estricta supervisión judicial”, con una prohibición de contacto con otras personas acusadas y testigos involucrados en el procedimiento.

Asimismo, pese a que el fiscal dijo que Nicolas Sarkozy no representa un riesgo de fuga, al ex presidente se le ha prohibido salir de Francia.

Ante esto, Nicolas Sarkozy se comprometió a respetar cualquier demanda del poder judicial, tras ser liberado.

“Soy francés, señor. Amo a mi país. Estoy luchando para que prevalezca la verdad. Cumpliré con todas las obligaciones que se me imponen, como siempre lo he hecho”. Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy (Thibault Camus / AP)

Nicolas Sarkozy asegura que es duro estar en la cárcel

Tras lograr la libertad anticipada, Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia condenado por corrupción aseguró que es “realmente duro” estar en la cárcel.

“Es duro. Realmente duro, como debe ser para cualquier detenido. Incluso diría que es agotador”. Nicolas Sarkozy

Palabras de Nicolas Sarkozy que llegan a tan sólo 20 días de haber ingresado a prisión el pasado 21 de octubre en la cárcel La Santé de París y que lo convirtió en el primer expresidente de Francia encarcelado.

Esto en referencia a la condena de 5 años del expresidente Nicolas Sarkozy, tras ser encontrado culpable en septiembre de 2025 de “asociación ilícita” en el caso de la conexión libia por haber recibido dinero de Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007.