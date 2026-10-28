Fátima Báñez, exministra del Trabajo de España habría fallecido en el accidente ferroviario de Toledo, según primeros reportes del siniestro que conmociona a la comunidad internacional.

El choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrió este miércoles 28 de octubre de 2026 en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, de acuerdo con fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

Las imágenes del choque de trenes ya recorren el mundo, debido a la magnitud de la tragedia, dónde dos de los vagones cayeron por un terraplén.

Chocan dos trenes de alta velocidad en Toledo (Especial )

Medios españoles reportan muerte de Fátima Báñez tras choque de trenes en Toledo

Uno de los primeros medios en reportar la muerte de Fátima Báñez, exministra del Trabajo tras el choque de trenes en Toledo fue El Debate de España.

De acuerdo con este medio, según han podido confirmar dos fuentes sobre el terreno que Báñez viajaba en el último vagón del tren iryo 6076 que había sido arrollado por un convoy AVE de Renfe con destino a Sevilla, por el que se han concentrado una importante cantidad de las víctimas mortales y heridos.

Hasta el momento por instituciones oficiales en España no se ha podido confirmar la muerte de la exministra del Trabajo, por lo que se mantiene como desaparecida en medio de la tragedia.

Suspenden circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía tras choque de trenes

El accidente ferroviario provocó la interrupción de la circulación de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, informó Renfe a través de sus canales oficiales.

El siniestro ocurrió en el punto kilométrico 118, en el tramo comprendido entre Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo. Los trenes involucrados cubrían la ruta Madrid-Sevilla.

Tras el choque, las autoridades de Castilla-La Mancha activaron el Plan Territorial de Emergencia para coordinar la respuesta ante el accidente y la atención a los afectados.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir la evolución de la emergencia.

Las autoridades y los equipos de rescate continúan trabajando en la zona, mientras se recaba información sobre las víctimas y las circunstancias del accidente ferroviario.