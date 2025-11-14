Mediante un anuncio oficial el jueves 13 de noviembre, Estados Unidos anunció un acuerdo con 4 países de América Latina para eliminar aranceles en productos de importación.

Con esto, Estados Unidos llega a un nuevo acuerdo arancelario con 4 países de América Latina, siendo de los primeros en el mundo donde sucede esto.

¿Cuáles son los países de América Latina que eliminan aranceles con Estados Unidos?

Estados Unidos llegó a un acuerdo para eliminar aranceles con estos 4 países de América Latina:

Argentina

Guatemala

El Salvador

Ecuador

Dentro de los acuerdos establecidos por Estados Unidos a estos países de América Latina, se harán ajustes entre las naciones aquí mencionadas.

Dependiendo de los productos que se consideren primordiales para la economía y el comercio con el la nación de América del Norte.

Se busca que los países establezcan un comercio recíproco, con ajustes a la barreras arancelarias que se han impuesto a los productos de Estados Unidos.

Aunque también se reitera que no se retirarán todos los aranceles en este momento, pero se pueden eliminar algunos extra dependiendo de los acuerdos que se lleguen en el futuro.

¿Cómo quedan los aranceles entre Estados Unidos y los países de América Latina?

El acuerdo entre Estados Unidos y los 4 países de América Latina responde a las necesidades de cada una de las naciones.

En el caso de Guatemala, se estableció que Estados Unidos eliminará los aranceles al 70% de los productos de exportación, mientras que el resto quedará con una tasa del 10%.

Ecuador reducirá las tarifas a vehículos que se importen desde la Unión Americana, siempre y cuando Argentina acepte dar “trato preferencial” a cosas como maquinaria.

Mientras que el gobierno estadounidense se comprometió a quitar los aranceles a “recursos naturales” como minerales, además se habla de nuevas inversiones.

Estos acuerdos vienen luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos reconoció que los aranceles han dificultado el acceso a productos en el país de América del Norte.