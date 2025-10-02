El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, informó que proporcionará inteligencia a Ucrania para que estos puedan atacar a objetivos rusos.

Según señaló el presidente Donald Trump, su administración brindará información de inteligencia a las Fuerzas Armadas ucranianas, cuando su objetivo sea realizar algún ataque a territorio de Rusia.

Con esto será la primera vez desde que inició la guerra entre Ucrania y Rusia, que Estados Unidos proporcionará su apoyo a uno de los involucrados en este conflicto.