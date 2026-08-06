Estados Unidos ofrece más de 100 millones de dólares por líderes del CJNG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció de manera oficial que ofrece más de 100 millones de dólares como recompensa para capturar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Con esta medida, Estados Unidos pretende incentivar la cooperación internacional para obtener información que ayude a la captura de los líderes del CJNG y desmantelar a la organización considerada por dicho país como terrorista.
Líderes del CJNG por quienes Estados Unidos ofrece más de 100 millones de dólares
En conferencia de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que colocó una recompensa de más de 100 millones de dólares con el objetivo de capturar a líderes criminales del CJNG.
De acuerdo con las autoridades, los sospechosos del CJNG son identificados como:
- Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, identificado como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por quien ofrecen 25 millones de dólares.
- Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; 15 millones de dólares.
- Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; 15 millones de dólares.
- Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”; 15 millones de dólares.
- Julio César Montero, alias “Tarjetas”; 10 millones de dólares.
- Carlos Andrés Rivera Varela, alias “Firma”; 10 millones de dólares.
- Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR”; 10 millones de dólares.
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón; 2 millones de dólares.
De manera adicional, la justicia de Estado ha extendido su presión hacia el círculo íntimo de los líderes del CJNG, aplicando restricciones de visado a 65 colaboradores y familiares cercanos.
De estos individuos, al menos 26 contaban con permisos de entrada vigentes que ya fueron revocados en un intento por asfixiar financieramente a la estructura criminal del CJNG y sus redes de apoyo comercial.