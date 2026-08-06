El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció de manera oficial que ofrece más de 100 millones de dólares como recompensa para capturar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con esta medida, Estados Unidos pretende incentivar la cooperación internacional para obtener información que ayude a la captura de los líderes del CJNG y desmantelar a la organización considerada por dicho país como terrorista.

Estados Unidos ofrece más de 100 millones de dólares por líderes del CJNG (@TheJusticeDept / X)

Líderes del CJNG por quienes Estados Unidos ofrece más de 100 millones de dólares

En conferencia de prensa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que colocó una recompensa de más de 100 millones de dólares con el objetivo de capturar a líderes criminales del CJNG.

De acuerdo con las autoridades, los sospechosos del CJNG son identificados como:

Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, identificado como el sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por quien ofrecen 25 millones de dólares.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; 15 millones de dólares.

Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”; 15 millones de dólares.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”; 15 millones de dólares.

Julio César Montero, alias “Tarjetas”; 10 millones de dólares.

Carlos Andrés Rivera Varela, alias “Firma”; 10 millones de dólares.

Ricardo Ruiz Velasco, alias “RR”; 10 millones de dólares.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón; 2 millones de dólares.

De manera adicional, la justicia de Estado ha extendido su presión hacia el círculo íntimo de los líderes del CJNG, aplicando restricciones de visado a 65 colaboradores y familiares cercanos.

De estos individuos, al menos 26 contaban con permisos de entrada vigentes que ya fueron revocados en un intento por asfixiar financieramente a la estructura criminal del CJNG y sus redes de apoyo comercial.