El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró culpable a Alexandro Rovirosa Fpor haber ofrecido sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La decisión fue tomada por un jurado federal en Houston, tras determinar la participación de Alexandro Rovirosa en un plan para sobornar a funcionarios petroleros en beneficio de las empresas “Reviroso”.

“La condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano en beneficio propio y de las empresas asociadas con él” Jeffrey D. Pittano, de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG)

¿De qué se le acusa a Alexandro Rovirosa? Los millonarios sobornos que hizo a Pemex

Alexandro Rovirosa, de 46 años y residente permanente legal de los Estados Unidos, está acusado de pagar más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEP para retener contratos y pagos de Pemex y PEP.

Según las autoridades, entre 2019 y 2021, Alexandro Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, ofrecieron pagar a funcionarios:

Pagos en efectivo

Artículos de lujo

Otros artículos valiosos

Al menos tres funcionarios petroleros habrían cedido a cambio de que tomaran algunas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex y PEP.

“Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas” Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia

Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

Con esto, el Departamento pretende enviar un mensaje de cero tolerancia ante cualquier esquema de soborno y corrupción que se lleve a cabo desde Estados Unidos, ya sea dentro de su territorio o en el extranjero.