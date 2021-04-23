EU.- La Casa Blanca negó que la entrevista que el actor Sean Penn realizó a Joaquín 'El Chapo' Guzmán, formara parte de los esfuerzos de Estados Unidos para lograr su captura.

Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, aseguró que las autoridades mexicanas se han mostrado receptivas a las discusiones con el Departamento de Estado Unidos con respecto a la extradición del capo del Cártel de Sinaloa.

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Con respecto al encuentro y entrevista que Penn sostuvo con el capo antes de su captura, Rhodes negó cualquier nexo oficial tras las gestiones del actor:

"Creo que Sean Peen (...) estuvo ahí para conducir una entrevista. Él no estuvo ahí como parte de cualquier esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para capturar a 'El Chapo", puntualizó Rhodes.

Añadió que el aspecto de la entrevista no debería opacar el significado de la captura de uno de los grandes responsables de la violencia armada en México.

Rhodes añadió que las autoridades mexicanas van a llevar a cabo su propio proceso, mismo que se relaciona con la extradición y calificó como "robusta" la cooperación con México en el ámbito de seguridad.

Estados Unidos presentó al gobierno mexicano dos solicitudes de extradición en junio y agosto de 2015 que fueron aceptadas por la cancillería, confirmó la Procuraduría General de la República (PGR).

Con información de Notimex