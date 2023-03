Emma Parker, la mujer de 39 años que mató y se comió a su hámster, fue condenada a un año de cárcel.

Emma Parker, originaria de Lincolnshire, Inglaterra, fue captada en un video, matando y comiéndose a ‘Mr. Nibbles’, el hámster que tenía como mascota.

Para evitar la prisión, Emma, quien es adicta a las drogas, argumentó que estaba ayudando a su hámster a bien morir, tras el ataque de un perro.

Sin embargo, el juez del caso no le creyó y la condenó por la “abominable” violencia que ejerció contra su mascota.

Emma Parker, un video la captó cortando a su hámster mientras seguía vivo

El caso de Emma Parker se dio a conocer primero en redes sociales, tras la difusión del video en el que la mujer fue captada infraganti.

La grabación muestra a Emma Parker cortando a su hámster con un cuchillo, mientras el animal aún estaba vivo.

Las imagenes captaron la atención de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) que de inmediato inició una investigación.

Durante una entrevista con la Policía, Emma Parker admitió que la mujer del video era ella pero se dijo inocente de algún crimen.

Hámster (Pixabay)

Emma Parker afirmó que ayudaba a su hámster a bien morir

La mujer de 39 años afirmó que el video la muestra ayudando a su hámster a bien morir , después de que uno de sus perros lo mordiera, dejándolo gravemente herido.

Parker dijo que el incidente ocurrió en su casa a mediados de mayo, pero se negó a nombrar a quienes filmaron el video.

Lo que sí le dijo a Emma Parker a la policía fue que “no son buenas personas”. Pese a ello, la mujer fue llevada a juicio por cargos de violencia animal.

En el Tribunal, un veterinario que analizó las imágenes describió el contenido como profundamente inquietante.

También, dijo que el animal habría sufrido daños tanto físicos como psicológicos, ya que los hámsteres eran animales de presa que podían sentir miedo.

Hámster

Emma Parker es condenada a 1 año en la cárcel por crueldad animal

Al dictar sentencia a Emma Parker por matar y comerse su hámster, el juez James House KC dijo que era “abominable” que se haya infligido tal violencia a un animal indefenso para el entretenimiento de otros.

“El hámster resultó herido al menos dos veces y luego, mientras aún estaba vivo, fue cortado por la mitad. Luego se te ve sosteniendo una botella de agua y luego comiendo las dos mitades del hámster disecado”. Juez James House KC

Enseguida, el juez le dijo a la mujer que el Parlamento había aumentado recientemente la sentencia máxima por crueldad animal de seis meses a cinco años de cárcel.

Pese a ello, Emma Parker sólo fue sentenciada a un año de prisión y se le prohibió tener animales durante 15 años . Esto, bajo el argumento de que su crueldad había sido excesivamente grave.

Con información de BBC