Se ha revelado que la exembajadora Martha Zamarripa se niega a entregar la sede diplomática en Belice desde el 28 de febrero de 2026, e incluso se ha atrincherado para no dejar el cargo.

Esto pese a la designación de su sucesora Ana Luisa Vallejo por el Senado el pasado 10 de febrero; cabe mencionar que Zamarripa ha estado en el cargo desde el 2019, nombrada por Marcelo Ebrad durante el gobierno de AMLO.

Martha Zamarripa se niega a entregar la embajada en Belice

Se ha revelado la polémica del Servicio Exterior Mexicano tras el caso de la ahora exembajadora Martha Zamarripa en Belice, quien aseguran se niega a dejar su cargo y se ha atrincherado.

De acuerdo a la información del medio Detona.com, Zamarripa se niega a entregar la sede diplomática pese a dos requerimientos formales que le ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que genera tensiones en la transición del Servicio Exterior Mexicano.

Se sabe que Martha Zamarripa cesó funciones el 28 de febrero de 2026 como embajadora de México en Belicr, pero permanece en las instalaciones al atrincherarse en las mismas, impidiendo la instalación de su sucesora Ana Luisa Vallejo Barba, aprobada por el Senado.

Ante este atrincheramiento y negativa de la exembajadora y periodista Martha Zamarripa, ha hecho que en redes sociales se le hagan comparaciones con el caso de Marx Arriaga en la SEP, quien también se atrincheró en su oficina en semanas pasadas.

De igual manera, hay usuarios que han señalado la vergüenza internacional ante Belice ante la negativa de la exembajadora de México de entregar las instalaciones a su sucesora.