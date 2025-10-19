22 de octubre de 2025 | 09:06 p.m.
Últimas NoticiasMéxicoInternacionalOpiniónEstilo de vidaDeportesNegociosSorprendenteEspectáculosGeek
Luisa Alcalde Maru CamposPensión Bienestar HombresLluvias México 2026ESPNDodgers vs Blue JaysAmelí Gissel Navarro Lepe
Internacional

Donald Trump reacciona con burla a protestas en el No Kings Day

Tras las protestas en varias ciudades en el No Kings Day, Donald Trump se burla con este video
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (YURI GRIPAS / POOL / EFE)
Compartir en
Por
Fabiola Hernández