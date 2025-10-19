22 de octubre de 2025 | 09:06 p.m.
Donald Trump
Donald Trump reacciona con burla a protestas en el No Kings Day
Tras las protestas en varias ciudades en el No Kings Day, Donald Trump se burla con este video
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
(YURI GRIPAS / POOL / EFE)
Por
Fabiola Hernández
octubre 18, 2025 a las 22:46 GMT-6