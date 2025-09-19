Al seguir con sus acciones para disminuir la migración a Estados Unidos, el presidente Donald Trump planea imponer una tarifa de 100 mil dólares a las solicitudes de visa H-1B.

Así se asegura en reportes que citan funcionarios cercanos al tema, quienes señalaron que el presidente de Estados Unidos está en busca de aplicar cambios al programa para trabajadores extranjeros.

Uno de ellos es el drástico aumento en la tarifa para las solicitudes de visa H-1B, pues se indica que Donald Trump firmaría una orden para elevar el costo del proceso a 100 mil dólares.

Donald Trump (Mark Schiefelbein / AP)

Donald Trump firmaría decreto para elevar a 100 mil dólares la tarifa de solicitudes de visa H-1B

Ante los cuestionamientos que ha lanzado en contra del programa para trabajadores extranjeros altamente calificados, el presidente Donald Trump estaría por firmar una medida drástica.

Lo anterior debido a que diversos medios y agencias reportan que este mismo 19 de septiembre, Donald Trump firmará un decreto para elevar la tarifa de solicitudes de visa H-1B a 100 mil dólares.

La información refiere que se trataría de una acción con la que el presidente busca frenar el ingreso de extranjeros a Estados Unidos que se ha concretado por medio del programa de trabajo.

Al imponer la nueva tarifa, los interesados en adquirir la visa H-1B tendrían que pagar 100 mil dólares, un monto que equivale a más de un millón 800 mil pesos al tipo de cambio actual.

Cabe destacar que actualmente, el costo para la solicitud de visas H-1B es de 215 dólares y la tarifa para el Formulario I-129, que es el que debe cumplir el empleador, es de 780 dólares.

Donald Trump buscaría más medidas para disminuir migración de trabajadores extranjeros a Estados Unidos

Los funcionarios que informaron sobre los planes de Donald Trump de elevar la tarifa de las solicitudes de visa H-1B a 100 mil dólares, dijeron que esa no sería la única medida que buscaría implementar.

Con respecto a ello, las fuentes anónimas dijeron que el decreto del presidente incluiría otras acciones a través de las cuales planea disminuir la migración de trabajadores extranjeros a Estados Unidos:

Aumentar el salario mínimo para los trabajadores H-1B a 150 mil dólares anuales, lo cual podría desalentar en gran medida la contratación de empleados extranjeros

Eliminar el programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT)

Reemplazar el actual proceso de selección basado en una lotería, para comenzara usar un sistema de mejor postor

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad o funcionario del gobierno de Estados Unidos ha emitido información oficial sobre alguna acción que realizará Donald Trump este 19 de septiembre.