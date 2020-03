El presidente no ha presentado síntomas, pero tuvo contacto con 4 congresistas que se expusieron al virus y se aislaron de manera voluntaria.

México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no se realizará de momento una prueba de coronavirus, pues “se siente extremadamente bien”.

Esto luego de haber tenido contacto con 4 congresistas y un senador que estuvieron expuestos al coronavirus, los cuales han entrado a cuarentena voluntaria. Este encuentro ocurrió en una conferencia de Republicanos, en la que se detectó un caso positivo del padecimiento.

"Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien, pero supongo que no es gran cosa hacerse la prueba" Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Trump adelantó que el médico de la Casa Blanca le dijo que no había motivos para hacerse la prueba, pues no tiene síntomas.

Dos de los congresistas que tuvieron contacto con Trump dieron negativo en las pruebas, y se esperan los resultados de los otros 2.

En Estados Unidos la epidemia ha dejado 647 casos confirmados y 25 muertes. A nivel mundial hay más de 100 mil infectados y 4 mil muertos.

China e Italia son las naciones más afectadas por el virus. En Italia se prohibieron los eventos públicos en todo el país y se restringieron los viajes no urgentes, por la epidemia.