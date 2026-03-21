El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dice “me alegro que esté muerto” sobre Robert Mueller, exdirector del FBI.

“Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!” Donald Trump

El mensaje sobre la muerte de Robert Mueller generó polémica, tras muerte de quien lideró la investigación sobre la supuesta intromisión de Rusia en la campaña de Donald Trump.

Este fue el polémico mensaje de Donald Trump tras la muerte de Robert Mueller, exdirector del FBI

A través de un comunicado la familia de Robert Mueller informó sobre su muerte a los 81 años de edad tras una luchar contra el Parkinson.

La reacción de Donald Trump no tardó en llegar y a través de Truth Social escribió: “me alegro que esté muerto”.

Donald Trump dice “me alegro que esté muerto” sobre exdirector del FBI (@realDonaldTrump / Truth Social)

Donald Trump señaló que de esta manera Robert Mueller ya no podría hacerle daño a la gente inocente.

El mensaje de Donald Trump de inmediato generó polémica en las redes sociales y es que se revivió la tensa relación durante años por la investigación sobre Rusia.

¿Por qué Donald Trump mantenía una relación tensa con Robert Mueller, exdirector del FBI?

Cabe recordar que Robert Mueller lideró un equipo para investigar los posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump que lo llevó a la presidencia en las elecciones del 2016 con Rusia.

Durante casi dos años, su equipo llevó a cabo una investigación que derivó en cargos penales contra seis de los asociados de Donald Trump, incluyendo:

Su jefe de campaña

Asesor de seguridad nacional

El abogado y exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) no halló pruebas suficientes que vincularan directamente a Donald Trump con la conspiración rusa, aunque sí documentó interferencias por parte de Moscú.

En su informe final, Robert Mueller no incluyó imputaciones directas por colusión entre Trump y Rusia, pero sí documentó contactos entre el entorno del entonces candidato republicano y diversos actores rusos.

Robert Mueller también expuso intentos del entonces presidente por influir en la investigación, aunque no determinó si hubo obstrucción de la justicia.

“Si tuviéramos confianza, tras una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, lo diríamos. Con base en los hechos y las normas legales aplicables, no podemos llegar a ese juicio” Robert Mueller

En diversas ocasiones, Donald Trump calificó esta investigación como una “caza de brujas” o, incluso, un intento de “golpe” para destituirlo.