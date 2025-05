El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría ya un plan para festejar su cumpleaños número 79, el cual involucraría al ejército de dicha nación; esto es lo que se sabe.

Y es que el plan que tiene previsto para festejar su cumpleaños el próximo 14 de junio, era uno que Donald Trump anheló desde su primer mandato, sin embargo, se le fue negado por su alto costo.

Esto debido a que la fecha de cumpleaños de Donald Trump coincide con un aniversario importante en Estados Unidos, tal como ha destacado el presidente en anteriores ocasiones, preguntando si es casualidad.

Donald Trump festejará su cumpleaños con un desfile militar en Estados Unidos

La vocera de La Casa Blanca, Anna Kelly, confirmó que para el próximo 14 de junio, se realizará un desfile militar, para celebrar los 250 años del Ejército de Estados Unidos, que coincide con el cumpleaños de Donald Trump.

Desde hace un mes se había mencionado la posibilidad de que Donald Trump celebrara su cumpleaños con un desfile militar, en el National Mall, que incluiría paracaidistas y fuegos artificiales, como ha soñado el presidente.

Lo que se tiene confirmado es que el plan de cumpleaños de Donald Trump se firmó el pasado recientemente tras semanas de discusión, además de que incluirá alrededor de 6 mil 600 militares , tanques, vehículos y aeronaves.

Aunque los detalles todavía no se han estipulado, hay un equipo de trabajo dedicado a la celebración del 250 aniversario del ejército de Estados Unidos, ya que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para ello.

De acuerdo con la documentación de AP, el desfile militar para celebrar el cumpleaños de Donald Trump y del ejército de Estados Unidos comenzaría en el Pentágono, cruzaría el puente de Arlington hacia D.C., hasta Avenida Constitución.

Además de que consistiría en una presentación histórica del ejército de Estados Unidos, por lo que habría uniformes de diferentes militares, como de la Primera y Segunda Guerra Mundial o de la Independencia.

Donald Trump y su plan para festejar su cumpleaños (Captura de pantalla)

Donald Trump y su sueño de un desfile militar: Han acusado que busca apropiarse de festividades de Estados Unidos

De momento, los ciudadanos de Estados Unidos no se han pronunciado sobre el desfile militar para el próximo 14 de junio, cumpleaños de Donald Trump, sin embargo, sí han acusado que el presidente busca apropiarse de sus festividades .

Esto a raíz de que el 4 de julio de 2019, día de la Independencia de Estados Unidos y el penúltimo de la primera gestión de Donald Trump, el presidente quiso dar un discurso en plena celebración.

El discurso que Donald Trump era de parte de su “presidente favorito” en las escalinatas del monumento a Abraham Lincoln, que también conllevó grandes costos solamente partiendo de su seguridad.

No sólo porque dicho discurso (que repitió Donald Trump en 2020) fue señalado como inusual, también porque ex presidentes no habían participado en las celebraciones de independencia.

Al respecto, en redes y medios argumentaron que Donald Trump buscaba apoderarse del cumpleaños de Estados Unidos para celebrarse a sí mismo, ya que la Independencia debería mantenerse imparcial y apolítica.

El “Salute to America” que organizó Donald Trump también abarcaba celebraciones a las fuerzas militares, pese a que su aniversario había sido menos de un mes antes, por lo que igualmente quería un desfile militar.