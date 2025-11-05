George Figueroa, director de Miss Universo México, lamenta represalias contra Fátima Bosch por Nawat Itsaragrisil.

El director de Miss Universo México confirmó que Nawat Itsaragrisil ya tenías rencillas con ellos desde días atrás, por lo que se “desquitó” con Fátima Bosch.

Director de miss Universe México condena las represalias de Nawat Itsaragrisil

George Fieguera expresó en De Primera Mano, que Fátima Bosch era un ejemplo de dignidad y respeto.

“México es un país que no nos dejamos, que no nos quedamos callados y muy agradecido con la organización internacional que desde el segundo uno estuvieron en contacto con nosotros” George Figueroa

El director de Miss Universo México aclaró que el objetivo de la organización es dar voz a la mujeres.

“Tenemos una representante extraordinaria, en el cual lo sucedidos ella respondió de una manera muy inteligente, muy elegante y nosotros definitivamente no aprobamos este tipo de acciones” George Figueroa

George Figueroa dice que ha estado en contacto con Fátima Bosch en todo momento y se siente respaldados por Miss Universo.

El certamen decidió enviar representantes a Tailandia para supervisar la agenda y eventos que seguirán hasta la coronación, que será el 21 de noviembre.

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo (Instagram/@fatimaboschfdz)

Miss Universo México acusa a Nawat Itsaragrisil de represalias contra Fátima Bosch

George Figueroa narra que desde haca días tuvieron diferencias con Nawat Itsaragrisil.

Por lo que el director de Miss Universo México, por lo que la represalias de estas diferencias las terminó “pagando” Fátima Bosch.

“Tuvimos diferencias directamente con el director, muchos antes de que esto pasara y considero que es una represalia que él comenzó a tener con la mexicana, con los mexicanos, con los latinos” George Figueroa

Pero Fátima Bosch no sería la única, pues George Figuera asegura que directores de otros países han tenido diferencias con Nawat Itsaragrisil.

A pesar de todo, Miss Universo ya tomó medidas para evitar más enfrentamientos en las siguientes semanas rumbo a la final.

“Tenemos comunicación constante con la organización internacional y su postura ha sido de apoyo, profesionalismo y empatía” George Figueroa

George Figueroa describió a Fátima Bosch como una mujer poderosa y que está decidida a seguir adelante y hasta el final de Miss Universo 2025.

Fátima Bosch le expresó a George Figueroa que se siente protegida y seguirá levantando la voz ante cualquier injusticia.

Sobre los problemas entre Miss Universo México y Nawat Itsaragrisil, George Figueroa aclara que solo han tenido rencillas con Miss Universe Tailandia.

Por lo que su relación con la organización en general, los sigue respaldando y apoyando.

“El problemas ha sido directamente con el señor Nawat, diferencias culturales y profesionales, y me parece que la directriz que debe seguir uno es la directriz del respeto, él definitivamente no la tiene, él no conoce el respeto” George Figueroa