A pesar de la ofensiva migratoria que encabeza el gobierno de Donald Trump, los arrestos de migrantes por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se “estancaron” en Estados Unidos.

En comparación a junio pasado, este mes de agosto se reportaron 14% menos detenciones de migrantes, según un informe del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) publicado este 2 de septiembre de 2025.

Aunque esto fue interpretado como un reblandecimiento de la política contra migrantes, lo cierto es que el ICE y Kristi Noem adelantaron que habrá un aumento de detenciones, a través de centros estatales y bases militares.

Kristi Noem destacó la cifra récord de migrantes cruzando de forma ilegal en lo que va de la presidencia de Donald Trump (Michelle Rojas)

ICE ha detenido en agosto 14% menos migrantes en Estados Unidos, en comparación a junio 2025

El número de detenciones de migrantes en el mes de agosto, efectuadas por el ICE, representan para la Universidad de Syracuse en Nueva York un claro indicador de que los arrestos migratorios parecen haberse estancado.

Los datos publicados sugieren que en junio se reportó un promedio de 1 mil 124 arrestos diarios, por encima de los 1 mil 055 arrestos que se efectuaron en agosto, cifra que representa un deceso del 14%.

El contraste resulta más evidente si lo comparamos con julio pasado, cuando 31 mil 273 personas fueron detenidas por el ICE, es decir, más del doble de todos los arrestos registrados en los últimos dos meses.

No solo las detenciones del ICE se estancaron, pues también disminuyó el número de centros de detención que actualmente operan; en junio se utilizaron 201 centros de detención, pero para agosto apenas se utilizaron 186.

ICE y Kristi Noem prometen más ofensivas contra migrantes en Estados Unidos

El número de detenciones de migrantes está lejos del reblandecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, pues el ICE y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, han informado sobre una nueva ofensiva.

Según informaron, en las próximas semanas se añadirán centros estatales y bases militares para detener y resguardar a los migrantes en varias ciudades importantes, como Chicago.

En respuesta, Brandon Johnson, alcalde de Chicago, amenazó con emprender acciones legales contra cualquier aumento de las fuerzas del orden federales o de la Guardia Nacional en su ciudad.