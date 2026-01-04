Después de las ofensivas que incluyeron bombardeos en la ciudad de Caracas, el presidente Donald Trump adelantó que su homólogo Nicolás Maduro comparecerá próximamente ante la Corte de Nueva York.

La madrugada del 3 de enero de 2026 se confirmó la detención de Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos, para posteriormente ser trasladado a un centro de detención en Brooklyn.

Una vez en Estados Unidos, la audiencia inicial de Nicolás Maduro ante la corte del Distrito Sur de Nueva York se programó para el lunes 5 de enero de 2026, según reportes de medios como Reuters y The Washington Post.

Nicolás Maduro pasará su primera noche en el Centro de Detención de Brooklyn, conocido por albergar criminales peligrosos

Los reportes refieren que Nicolás Maduro y Cilia Flores llegaron a Nueva York poco después de las 4:30 pm (hora local), luego de ser sacados a la fuerza de su hogar en Caracas durante el operativo del ejército estadounidense.

Foto de la presunta captura de Maduro (Especial )

Estas ofensivas encabezadas por el gobierno de Donald Trump estuvieron “justificadas” bajo el argumento de que Nicolás Maduro ha participado en los siguientes delitos:

Corrupción

Narcotráfico

Tráfico de armas

El Centro de Detención de Brooklyn es conocido por albergar a reos de alto perfil, e incluso fue señalado en 2019 por imponer condiciones “inhumanas” a los reclusos que ahí se albergan.

De igual manera, esta institución ha visto pasar a personas consideradas potencialmente peligrosas, señaladas de tráfico de drogas, terrorismo y abuso sexual, incluyendo a Ghislaine Maxwell, Diddy Combs o El Mayo Zambada.