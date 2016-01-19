EU.- El actor Sean Penn reviró a las críticas que se le formulan desde diversos ámbitos: "quisiera ver la licencia que los acredita como periodistas", tras su entrevista a Joaquín 'El Chapo' Guzmán que despertó la polémica.

En entrevista con Charlie Hoffman, titular de 60 Minutes de CBS, Penn se quejó de que los periodistas lo que dicen es que el actor no es periodista y añadió que en Estados Unidos se vive "un nivel de hipocresía increíble" por todo lo que desconocen los medios y lo mal que les sirven.

Con respecto a la decisión de Rolling Stone para enviarle como entrevistador del capo del Cártel de Sinaloa, dijo que de no haber obtenido la aprobación del narco no se hubiese publicado la entrevista, además de que el propio Penn le enviara el artículo, "si él decía que no, bueno, eso no afectaría a ningún lector", puntualizó.

"¿Nunca se habría impreso?", cuestionó Hoffman, a lo cual Penn afirmó que así habría sido.

El director del comité de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales, Andrew Seaman, opina que la publicación de la entrevista en Rolling Stone con respecto al control sobre el contenido de cualquier fuente "es inexcusable".

Penn reconoció además, que la entrevista humilló al gobierno mexicano al percatarse que dos actores, Kate del Castillo y el propio Penn, habían localizado a 'El Chapo' antes que las fuentes de seguridad estatales y por ello difundió la versión de que éstos participaron en la captura del icónico narcotraficante.