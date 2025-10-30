El productor de Hollywood David Brian Pearce, de 43 años, fue sentenciado a 146 años a cadena perpetua tras ser declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte por sobredosis de la modelo Christy Giles, de 24 años, y su amiga Hilda Marcela Cabrales-Arzola, de 26, además de múltiples agresiones sexuales contra siete mujeres. La jueza Eleanor J. Hunter, de la Corte Superior de Los Ángeles, impuso la pena máxima, describiendo a Pearce como “el peor tipo de criminal” y señalando que los calificativos de estafador, manipulador y depredador “todos se aplican” a él.

David Brian Pearce, productor de Hollywood condenado por homicidios (Tomada de X)