El lunes 5 de enero, a dos días de haber sido detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York, donde la defensa de Flores, Mark Donnelly, denunció que su clienta habría sufrido lesiones.

Según confirmaron medios que estuvieron presentes en la audiencia encabezada por el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local, Cilia Flores presentaba golpes visibles en la frente y rostro.

Cilia Flores habría sufrido una fractura en la costilla, dice su abogado

Según señaló el abogado de Cilia Flores, Mark Donnelly, la esposa de Nicolás Maduro sufrió “heridas importantes” durante la detención en la ciudad de Caracas, misma que calificó de “secuestro”.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro (Jane Rosenberg / REUTERS)

Incluso, el abogado de Cilia Flores sugirió que la mujer de 69 años podría tener “una fractura o un hematoma severo en las costillas”, por lo que, dijo, es necesario que se le realice una evaluación física.

Testigos que estuvieron presentes durante su comparecencia dijeron que Cilia Flores tenía vendajes en la frente y en la sien derecha, además de un moretón visible cerca de su ojo derecho.

De igual manera, el representante de Nicolás Maduro, Barry J. Pollack, afirmó que su defendido tiene “algunos problemas de salud y médicos que requerirán atención”, aunque no detalló cuáles son esos padecimientos.

En esta primera audiencia en contra de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ambos se declararon inocentes. La próxima audiencia en su contra será el próximo 17 de marzo a las 11 a.m, hora local.