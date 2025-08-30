La ciudad de Chicago se opondrá a los operativos contra migrantes que el gobierno de Donald Trump planea ejecutar la próxima semana, así lo afirmó el alcalde Brandon Johnson: te damos los detalles.

Este sábado 30 de agosto, el alcalde Brandon Johnson firmó un decreto que especifica el plan con el que accionará la ciudad de Chicago para resistir los operativos migratorios de Donald Trump.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, adelantó que la policía de la ciudad no colaborará con los agentes federales que sean enviados por el presidente Donald Trump y pidió a sus elementos estar bien identificados.

Aranceles de Donald Trump son ilegales, según tribunal de Estados Unidos. (Mark Schiefelbein / AP)

Chicago rechaza intervención militar contra migrantes de Donald Trump

El alcalde de Chicago firmó un decreto en el que rechaza la colaboración de la policía con los agentes federales en patrullaje, operativos, arrestos y otras tareas para aplicar la ley migratoria civil.

Asimismo, el alcalde Brandon Johnson pidió a los elementos de la Policía de Chicago que utilicen su uniforme correctamente de manera que no sean confundidos con agentes federales.

Por otra parte, el decreto que firmó el alcalde este sábado dena a los departamentos municipales a utilizar “ todas las vías legales y legislativas disponibles para resistir los esfuerzos coordinados del gobierno federal”.

Agentes de ICE y Guardia Nacional hacen redada en granja de California, Estados Unidos (BLAKE FAGAN / AFP)

Chicago contra Donald Trump: Alcalde teme militarización

El decreto del alcalde Brandon Johnson exige al presidente Donald Trump que desista del despliegue militar en Chicago para controlar la migración, argumentando que no se sabe si será efectiva.

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump firmó un decreto para establecer unidades especializadas en la Guardia Nacional y así combatir la “delincuencia”, refiriéndose a migrantes, en las ciudades.

Brandon Johnson teme la militarización de Chicago, en Estados Unidos, condenó el posible despliegue de agentes federales en la calle de esta ciudad pues esto sería “inconstitucional, ilegal y costoso”.