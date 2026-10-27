AstraZeneca presentó resultados positivos de su fármaco experimental sonesitatug vedotin, conocido como Sone-Ve, que redujo hasta 53% el riesgo de muerte en pacientes con cáncer gástrico avanzado, según el ensayo clínico de fase III CLARITY-Gastric01.

Los resultados de AstraZeneca, presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2026, mostraron que el medicamento mejoró la supervivencia global frente a las terapias elegidas por los médicos, incluida la quimioterapia, contra el cáncer de estómago.

¿Cómo funciona el fármaco experimental de AstraZeneca?

Sone-Ve de AstraZeneca, es un conjugado anticuerpo-fármaco diseñado para identificar la proteína CLDN18.2, presente en las células de determinados tumores gastrointestinales, y dirigir hacia ellas una sustancia que combate el cáncer.

En el estudio, que incluyó a pacientes con cáncer de estómago, de la unión gastroesofágica o adenocarcinoma de esófago avanzado, el medicamento de AstraZeneca redujo 42% el riesgo de muerte en la población general analizada. La supervivencia global mediana fue de 10.6 meses, frente a 6.4 meses con el tratamiento de comparación.

AstraZeneca (Phil Noble/REUTERS /File Photo)

En pacientes que habían recibido al menos dos tratamientos previos, la reducción del riesgo de muerte alcanzó 53%. En este grupo, la supervivencia mediana fue de 10 meses con Sone-Ve, frente a cinco meses con la terapia de comparación.

¿Cuándo podría aprobarse el medicamento de AstraZeneca contra el cáncer?

Otro hallazgo relevante es que el ensayo incluyó tumores con expresión de CLDN18.2 desde 25% de las células tumorales, lo que podría ampliar el número de pacientes candidatos a esta terapia dirigida de AstraZeneca.

Sin embargo, Sone-Ve continúa siendo un fármaco experimental, y aunque los resultados de supervivencia fueron positivos frente al cáncer de estómago, el estudio no alcanzó significación estadística en uno de sus objetivos principales: la supervivencia libre de progresión, evaluada mediante revisión independiente.

AstraZeneca prevé avanzar con las presentaciones regulatorias, mientras tanto, el medicamento también se estudia en etapas más tempranas de tratamiento, por lo que su disponibilidad para pacientes con cáncer de estómago dependerá de la evaluación de las autoridades sanitarias.